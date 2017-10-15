Вердер
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    19:00
    15.10.17
    Везерштадион
    Боруссия Мёнхенгладбах
      Чемпионат Германии • Тур 8
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      Вердер - Боруссия Мёнхенгладбах
      Чемпионат Германии - 15 октября 2017

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Вердер – Боруссия Мёнхенгладбах на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 15 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Александер Нури или Дитер Хекинг? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Вердер – Боруссия Мёнхенгладбах? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Вердер и Боруссия Мёнхенгладбах, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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