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Боруссия - РБ Лейпциг

Чемпионат Германии - 14 октября 2017

Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Боруссия Дортмунд – РБ Лейпциг на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 14 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Питер Бош или Ральф Хазенхюттль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Боруссия Дортмунд – РБ Лейпциг? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Боруссия Дортмунд и РБ Лейпциг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

