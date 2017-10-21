Боруссия Мёнхенгладбах
    -
    16:30
    21.10.17
    Боруссия Парк
    Байер
      Чемпионат Германии • Тур 9
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      Онлайн
      Боруссия Мёнхенгладбах - Байер
      Чемпионат Германии - 21 октября 2017

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Боруссия Мёнхенгладбах – Байер на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:30 21 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Дитер Хекинг или Хайко Херрлих? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Боруссия Мёнхенгладбах – Байер? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Боруссия Мёнхенгладбах и Байер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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