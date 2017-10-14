Герта
    -
    16:30
    14.10.17
    Олимпиаштадион
    Шальке 04
      Чемпионат Германии • Тур 8
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Герта - Шальке
      Чемпионат Германии - 14 октября 2017

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Герта – Шальке 04 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:30 14 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Паль Дардай или Доменико Тедеско? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Герта – Шальке 04? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Герта и Шальке 04, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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