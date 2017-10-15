Байер
    -
    16:30
    15.10.17
    БайАрена
    Вольфсбург
      Чемпионат Германии • Тур 8
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      Байер - Вольфсбург
      Чемпионат Германии - 15 октября 2017

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Байер – Вольфсбург на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:30 15 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Хайко Херрлих или Мартин Шмидт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Байер – Вольфсбург? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Байер и Вольфсбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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