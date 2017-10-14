Онлайн

Майнц - Гамбург

Чемпионат Германии - 14 октября 2017

Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Майнц – Гамбург на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:30 14 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Сандро Шварц или Маркус Гисдоль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Майнц – Гамбург? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Майнц и Гамбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

