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РБ Лейпциг - Штутгарт

Чемпионат Германии - 21 октября 2017

Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем РБ Лейпциг – Штутгарт на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:30 21 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Ральф Хазенхюттль или Ханнес Вольф? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче РБ Лейпциг – Штутгарт? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются РБ Лейпциг и Штутгарт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

