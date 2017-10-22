Кёльн
    -
    14:30
    22.10.17
    РейнЭнергиШтадион
    Вердер
      Чемпионат Германии • Тур 9
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      Кёльн - Вердер
      Чемпионат Германии - 22 октября 2017

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Кёльн – Вердер на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:30 22 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Петер Штёгер или Александер Нури? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Кёльн – Вердер? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Кёльн и Вердер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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