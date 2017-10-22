Фрайбург
    -
    16:30
    22.10.17
    Шварцвальд-Штадион
    Герта
      Чемпионат Германии • Тур 9
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      Фрайбург - Герта
      Чемпионат Германии - 22 октября 2017

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Фрайбург – Герта на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:30 22 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Кристиан Штрайх или Паль Дардай? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Фрайбург – Герта? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Фрайбург и Герта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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