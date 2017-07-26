Eurosport
Мирослав Клозе станет новым спортивным директором «Баварии»
Новый вызов для бывшего нападающего сборной Германии.
По информации Bild, бывший нападающий «Баварии» Мирослав Клозе станет спортивным директором клуба. Этот пост остается вакантным с июля 2016 года после того как его по состоянию здоровья покинул Маттиас Заммер.
По информации источника, после отказа от этой должности Филиппа Лама и Оливера Кана мюнхенцы остановили выбор на кандидатуре Клозе.
«Для Миро и для нас это хороший вызов. Думаю, что он хочет поработать с «Баварией» на постоянной основе», – цитирует председателя правления мюнхенцев Карла-Хайнца Румменигге Express.de.
- После окончания карьеры в 2016 году Мирослав работал в тренерском штабе главного тренера сборной Германии Йоахима Лева.
- Сейчас Клозе сопровождает «Баварию» в азиатском предсезонном турне.
- Нападающий выступал за мюнхенскую команду с 2007 по 2011 годы и забил 53 мяча в 150 матчах.
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