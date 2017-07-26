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Мирослав Клозе станет новым спортивным директором «Баварии»

Клозе станет новым спортивным директором «Баварии»
Eurosport

Вчера в 10:47Обновлено 8 ч. назад

Новый вызов для бывшего нападающего сборной Германии.

По информации Bild, бывший нападающий «Баварии» Мирослав Клозе станет спортивным директором клуба. Этот пост остается вакантным с июля 2016 года после того как его по состоянию здоровья покинул Маттиас Заммер.

По информации источника, после отказа от этой должности Филиппа Лама и Оливера Кана мюнхенцы остановили выбор на кандидатуре Клозе.

«Для Миро и для нас это хороший вызов. Думаю, что он хочет поработать с «Баварией» на постоянной основе», – цитирует председателя правления мюнхенцев Карла-Хайнца Румменигге Express.de.

  • После окончания карьеры в 2016 году Мирослав работал в тренерском штабе главного тренера сборной Германии Йоахима Лева.
  • Сейчас Клозе сопровождает «Баварию» в азиатском предсезонном турне.
  • Нападающий выступал за мюнхенскую команду с 2007 по 2011 годы и забил 53 мяча в 150 матчах.

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