Хамес Родригес: «Бавария» – такой же большой клуб, как «Реал», если не больше»

«Бавария» – такой же большой клуб, как и «Реал», если не больше. Я всегда относился к этому клубу с огромным уважением. Когда я размышлял о переходе в «Мюнхен», то посмотрел на состав команды и подумал: «Здесь столько же звезд, сколько и в «Реале», уровень команд одинаков».

Прежде всего, я вспоминаю Оливера Кана. Это одна из величайших личностей в мировом футболе. Он всегда олицетворял «Баварию» и никогда не сдавался. У него был стальной характер, он всегда был голоден до побед. Вот, что я ассоциирую с «Баварией». В Мюнхене многие футболисты стали легендами.

Анчелотти? Мы не работали друг с другом уже два года, но постоянно поддерживали связь. Мне очень не хватало его на тренерском месте. У нас сложились великолепные отношения. С Карло очень весело работать. Я счастлив, что мы снова вместе», – сказал Хамес Sport Bild.

«Бавария» арендовала Хамеса за 10 млн евро на 2 года. Выкуп футболиста обойдется в 35,2 млн евро.

Тремя годами ранее Хамес был куплен Анчелотти в «Реал» за 75 млн евро.

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