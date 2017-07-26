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Хамес Родригес: «Я не говорил, что «Бавария» больше «Реала», это ложь»
Громким высказываниям колумбийца удивились не только болельщики, но и сам футболист.
26 июля немецкое издание Sport Bild опубликовало интервью Хамеса Родригеса, в котором полузащитник расхваливает «Баварию» и ставит ее выше «Реала». О своих высказываниях колумбиец узнал из гневных постов, посвященных ему в социальных сетях.
«Все это ложь, я такого не говорил. Я всецело уважаю «Реал». Пожалуйста, оставьте меня в покое, я уже покинул Испанию. Спасибо», – заверил Хамес в твиттере.
- «Бавария» арендовала Хамеса за 10 млн евро на 2 года. Выкуп футболиста обойдется в 35,2 млн евро.
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