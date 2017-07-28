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Кристиан Палисик задолжал звезде «Боруссии» Марко Ройсу 20 пощечин, проиграв спор о финале НБА
Американскому полузащитнику сильно достанется.
«Наши отношения с Ройсом? Они замечательные. Но мы поспорили о победителе финала НБА. Марко пробьет мне 20 пощечин, когда я вернусь в Дортмунд, потому что победил «Голден Стэйт», – цитирует Палисика Bild.
- Палисик перешел в дортмундскую «Боруссию» в январе 2015 года в 16-летнем возрасте.
- В прошлом сезоне 18-летний полузащитник сыграл за «Боруссию» 41 матч и забил 5 мячей.
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