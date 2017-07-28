Imago

Игрок «Баварии» Хамес Родригес и Даниэла Оспина расстались после 6 лет брака

Хамес и Оспина расстались после 6 лет брака
Eurosport

6 ч. назад

Колумбийский полузащитник сменил не только клуб.

Даниэла Оспина сообщила о расставании с новобранцем «Баварии» в инстаграме. Девушка отметила, что решение о разводе было взаимным.

Пара будет поддерживать дружеские отношения для воспитания их дочери Саломеи. Даниэла вернется в Колумбию для развития собственного бренда, сообщает Marca.

  • Родригес и Оспина поженились 6,5 лет назад, когда футболисту было 19 лет.
  • Этим летом Хамес перешел из «Реала» в «Баварию». Мюнхенцы арендовали игрока на два года с правом выкупа.

Подпишитесь на канал в телеграме, сделав два клика, и читайте лучшие тексты любимого сайта

По теме

Чемпионат Германии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Я его в первый раз трогал, поэтому очень сложные чувства». Малкин привез Кубок Стэнли в Москву

04:17
Популярные видео
Леди по имени Никита просочилась сквозь двоих защитниц и закатила один из лучших голов женского Евро
3 929 просмотров18 ч
Ошибка вратаря, рикошет от защитницы – и шотландки заковыряли испанкам сумасбродный гол
2 368 просмотров19 ч
А еще вам может понравиться