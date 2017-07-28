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Игрок «Баварии» Хамес Родригес и Даниэла Оспина расстались после 6 лет брака
Колумбийский полузащитник сменил не только клуб.
Даниэла Оспина сообщила о расставании с новобранцем «Баварии» в инстаграме. Девушка отметила, что решение о разводе было взаимным.
Пара будет поддерживать дружеские отношения для воспитания их дочери Саломеи. Даниэла вернется в Колумбию для развития собственного бренда, сообщает Marca.
- Родригес и Оспина поженились 6,5 лет назад, когда футболисту было 19 лет.
- Этим летом Хамес перешел из «Реала» в «Баварию». Мюнхенцы арендовали игрока на два года с правом выкупа.
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