Игрок «Баварии» Хамес Родригес и Даниэла Оспина расстались после 6 лет брака

Даниэла Оспина сообщила о расставании с новобранцем «Баварии» в инстаграме. Девушка отметила, что решение о разводе было взаимным.

Пара будет поддерживать дружеские отношения для воспитания их дочери Саломеи. Даниэла вернется в Колумбию для развития собственного бренда, сообщает Marca.

Родригес и Оспина поженились 6,5 лет назад, когда футболисту было 19 лет.

Этим летом Хамес перешел из «Реала» в «Баварию». Мюнхенцы арендовали игрока на два года с правом выкупа.

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