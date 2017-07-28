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15 фот женщины, которую потерял неразумный Хамес Родригес из «Баварии»

15 фот женщины, которую потерял неразумный Хамес
Eurosport

5 ч. назад

Даниэла Оспина, парни!

Прелестная супруга колумбийского футболиста перестала быть его супругой, о чем и рассказала 27 июля. Но не перестала быть прелестной. Не робейте, холостячки!

Мокро

Голубовато

Нежно

Крупно

Жарко

Песочно

Одинаково

Кэжуально

Максимально

Календарно

Дженниферлопесно

Просто отлично

Горячо

Негигиенично

Оно

  • Родригес и Оспина поженились 6,5 лет назад, когда футболисту было 19 лет.
  • У пары есть дочь – Саломея.
  • На инстаграм Даниэлы подписаны 3,7 миллиона человек.

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