15 фот женщины, которую потерял неразумный Хамес Родригес из «Баварии»

Прелестная супруга колумбийского футболиста перестала быть его супругой, о чем и рассказала 27 июля. Но не перестала быть прелестной. Не робейте, холостячки!

Мокро

Голубовато

Нежно

Крупно

Жарко

Песочно

Одинаково

Кэжуально

Максимально

Календарно

Дженниферлопесно

Просто отлично

Горячо

Негигиенично

Оно

Родригес и Оспина поженились 6,5 лет назад, когда футболисту было 19 лет.

У пары есть дочь – Саломея.

На инстаграм Даниэлы подписаны 3,7 миллиона человек.

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