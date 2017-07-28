Eurosport
15 фот женщины, которую потерял неразумный Хамес Родригес из «Баварии»
Даниэла Оспина, парни!
Прелестная супруга колумбийского футболиста перестала быть его супругой, о чем и рассказала 27 июля. Но не перестала быть прелестной. Не робейте, холостячки!
Мокро
Голубовато
Нежно
Крупно
Жарко
Песочно
Одинаково
Кэжуально
Максимально
Календарно
Дженниферлопесно
Просто отлично
Горячо
Негигиенично
Оно
- Родригес и Оспина поженились 6,5 лет назад, когда футболисту было 19 лет.
- У пары есть дочь – Саломея.
- На инстаграм Даниэлы подписаны 3,7 миллиона человек.
Опрос
1709 голосов
Безусловно
Нормально все сделал
Хамес опростоволосился?
БезусловноБезусловно
Нормально все сделалНормально все сделал
1709 голосов
Хамес опростоволосился?
БезусловноБезусловно
Нормально все сделалНормально все сделал
1709 голосов
Хамес опростоволосился?
БезусловноБезусловно
Нормально все сделалНормально все сделал
1709 голосов
Хамес опростоволосился?
БезусловноБезусловно
Нормально все сделалНормально все сделал
1709 голосов
Хамес опростоволосился?
БезусловноБезусловно
Нормально все сделалНормально все сделал
1709 голосов
Подпишитесь на канал в телеграме, сделав два клика, и читайте лучшие тексты любимого сайта
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте