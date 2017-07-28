Босс «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге: «Антонио Конте запросил информацию о Ренату Саншише»

«Синие» рассматривают вариант с арендой и последующим выкупом футболиста. Информацию об интересе к Саншишу со стороны лондонцев подтвердил председатель правления мюнхенской команды Карл-Хайнц Румменигге.

«Конте попросил некоторую информацию о нем после матча во вторник, потому что знает: Саншиш может изменить ситуацию на поле», – цитирует Румменигге La Gazzetta dello Sport.

Ранее Саншиш заявил, что хочет покинуть «Баварию».

Главным претендентом на услуги игрока был «Милан».

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