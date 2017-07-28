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Босс «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге: «Антонио Конте запросил информацию о Ренату Саншише»
«Челси» хочет арендовать португальца.
«Синие» рассматривают вариант с арендой и последующим выкупом футболиста. Информацию об интересе к Саншишу со стороны лондонцев подтвердил председатель правления мюнхенской команды Карл-Хайнц Румменигге.
«Конте попросил некоторую информацию о нем после матча во вторник, потому что знает: Саншиш может изменить ситуацию на поле», – цитирует Румменигге La Gazzetta dello Sport.
- Ранее Саншиш заявил, что хочет покинуть «Баварию».
- Главным претендентом на услуги игрока был «Милан».
- Новости футбольного трансферного рынка.
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