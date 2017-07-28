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Босс «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге: «Антонио Конте запросил информацию о Ренату Саншише»

Румменигге: «Конте запросил информацию о Саншише»
Eurosport

6 ч. назадОбновлено 5 ч. назад

«Челси» хочет арендовать португальца.

«Синие» рассматривают вариант с арендой и последующим выкупом футболиста. Информацию об интересе к Саншишу со стороны лондонцев подтвердил председатель правления мюнхенской команды Карл-Хайнц Румменигге.

«Конте попросил некоторую информацию о нем после матча во вторник, потому что знает: Саншиш может изменить ситуацию на поле», – цитирует Румменигге La Gazzetta dello Sport.

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