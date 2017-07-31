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«Боруссия» оплатит обучение экс-игрока молодежки, который завершил карьеру из-за травмы
Дарио Скудери больше не сыграет в футбол на профессиональном уровне, но «Боруссия» не бросает своих на произвол.
Итальянец Дарио Скудери, который завершил карьеру в 19 лет, не останется после ее окончания ни с чем.
Дортмундская «Боруссия» сначала продлила с парнем контракт до 2019 года, а теперь еще и полностью оплатит обучение Дарио в университете. Об этом сообщает Bleacher Report.
- Скудери получил страшную травму в матче юношеской Лиги чемпионов против «Легии».
- После столкновения с игроком соперника его нога вывернулась в колене на 180 градусов.
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