«Боруссия» оплатит обучение экс-игрока молодежки, который завершил карьеру из-за травмы

Итальянец Дарио Скудери, который завершил карьеру в 19 лет, не останется после ее окончания ни с чем.

Дортмундская «Боруссия» сначала продлила с парнем контракт до 2019 года, а теперь еще и полностью оплатит обучение Дарио в университете. Об этом сообщает Bleacher Report.

Скудери получил страшную травму в матче юношеской Лиги чемпионов против «Легии».

После столкновения с игроком соперника его нога вывернулась в колене на 180 градусов.

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