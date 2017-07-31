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Хасан Салихамиджич занял пост спортивного директора «Баварии»

Салихамиджич занял пост спортивного директора «Баварии»
Eurosport

1 час назад

Босниец вернулся в мюнхенский клуб.

В феврале Салихамиджич был назначен послом «Баварии», но сейчас сменил должность. Контракт с Хасаном рассчитан до лета 2020-го.

«Бавария» – особенный клуб. Я сразу понял, что хочу это должность. В каждой игре, на каждой тренировке я отдавал всего себя. Сейчас таким же образом буду трудиться на должности спортивного директора», – заверил Салихамиджич.

Ранее сообщалось, что эту должность займет Мирослав Клозе, но немец остался в тренерском штабе сборной Германии.

  • Салихамиджич играл за «Баварию» с 1998-го по 2007-й.
  • Босниец выиграл Лигу чемпионов, 6 титулов Бундеслиги, 4 Кубка Германии, 4 Кубка Лиги и Межконтинентальный кубок.

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