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Усман Дембеле и Роман Бюрки устроили потасовку на тренировке в стиле Неймара и Нелсона Семеду

Дембеле и Бюрки устроили потасовку на тренировке в стиле Неймара и Семеду
Eurosport

1 час назад

Объекты крупных трансферов почему-то сильно нервничают.

Форвард и вратарь «Боруссии» выяснили отношения во время одной из тренировок. Дембеле активно пытался что-то доказать Бюрки силой, но партнеры не позволили разгоряченному французу устроить драку.

Какой именно эпизод привел к потасовке, неизвестно.

  • Ранее на тренировке «Барселоны» что-то не поделили Неймар, за которого готов заплатить 222 млн евро «ПСЖ», и новичок команды Нелсон Семеду.
  • В «Лейпциге» на партнеров бросился Наби Кейта, за которого немецкий клуб просит у «Ливерпуля» свыше 70 млн евро.
  • К 20-летнему Дембеле активный интерес проявляла «Барселона».

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