Eurosport
Усман Дембеле и Роман Бюрки устроили потасовку на тренировке в стиле Неймара и Нелсона Семеду
Объекты крупных трансферов почему-то сильно нервничают.
Форвард и вратарь «Боруссии» выяснили отношения во время одной из тренировок. Дембеле активно пытался что-то доказать Бюрки силой, но партнеры не позволили разгоряченному французу устроить драку.
Какой именно эпизод привел к потасовке, неизвестно.
- Ранее на тренировке «Барселоны» что-то не поделили Неймар, за которого готов заплатить 222 млн евро «ПСЖ», и новичок команды Нелсон Семеду.
- В «Лейпциге» на партнеров бросился Наби Кейта, за которого немецкий клуб просит у «Ливерпуля» свыше 70 млн евро.
- К 20-летнему Дембеле активный интерес проявляла «Барселона».
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