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Пальмери: «Барселона» согласовала контракт с Дембеле и предложит «Боруссии» 80 миллионов евро
Каталонцы нашли замену Неймару.
«Барселона» уже договорилась с 20-летним форвардом о личном контракте, утверждает журналист Танкреди Пальмери. Каталонцам осталось согласовать трансфер с дортмундской «Боруссией», которой «Барса» предложит 80 миллионов евро.
- Усман Дембеле перешел в «Боруссию» в 2016 году из «Ренна».
- Форвард сыграл за дортмундцев 49 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 21 ассист.
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