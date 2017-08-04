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Пальмери: «Барселона» согласовала контракт с Дембеле и предложит «Боруссии» 80 миллионов евро

Пальмери: «Барселона» согласовала контракт с Дембеле и предложит «Боруссии» 80 миллионов евро
Eurosport

32 мин. назадОбновлено 26 мин. назад

Каталонцы нашли замену Неймару.

«Барселона» уже договорилась с 20-летним форвардом о личном контракте, утверждает журналист Танкреди Пальмери. Каталонцам осталось согласовать трансфер с дортмундской «Боруссией», которой «Барса» предложит 80 миллионов евро.

  • Усман Дембеле перешел в «Боруссию» в 2016 году из «Ренна».
  • Форвард сыграл за дортмундцев 49 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 21 ассист.

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