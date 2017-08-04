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Защитник «Баварии» Хольгер Бадштубер подписал однолетний контракт со «Штутгартом»

Бадштубер подписал однолетний контракт со «Штутгартом»
Eurosport

1 час назад

Парень не захотел в «Спартак» и остался в Германии.

«Штутгарт» объявил о переходе экс-защитника «Баварии». Бадштубер достался «швабам» бесплатно.

Клуб перестраховался и подписал с травматичным защитником однолетний контракт.

  • Вторую половину сезона-2016/17 Бадштубер провел в аренде в «Шальке».
  • 28-летний защитник выступал за «Баварию» с 2009 года.
  • Хольгер уже защищал цвета «Штутгарта» с 2000-го по 2002 год.

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