Eurosport
Защитник «Баварии» Хольгер Бадштубер подписал однолетний контракт со «Штутгартом»
Парень не захотел в «Спартак» и остался в Германии.
«Штутгарт» объявил о переходе экс-защитника «Баварии». Бадштубер достался «швабам» бесплатно.
Клуб перестраховался и подписал с травматичным защитником однолетний контракт.
- Вторую половину сезона-2016/17 Бадштубер провел в аренде в «Шальке».
- 28-летний защитник выступал за «Баварию» с 2009 года.
- Хольгер уже защищал цвета «Штутгарта» с 2000-го по 2002 год.
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