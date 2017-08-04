Bild: «Боруссия» Дортмунд обсудит с «Барселоной» продажу Усмана Дембеле за 100 миллионов евро

Представители дортмундской «Боруссии» обсудят с «Барселоной» продажу Дембеле. Каталонцы договорились с игроком об условиях личного контракта и ждут одобрения сделки со стороны немецкого клуба.

«Боруссия» не готова была отпустить Дембеле за 80 млн евро, но подумает, если испанцы накинут еще 20 млн евро, сообщает Bild.

В сезоне-2016/17 Дембеле забил 6 голов и выполнил 12 ассистов в 32 матчах.

Француз был признан лучшим молодым игроком чемпионата Германии.

Transfermarkt оценивает Дембеле, которого «Боруссия» купила летом 2016 года у «Ренна» за 15 млн евро, в 33 млн.

«Барселона» рассматривает 20-летнего нападающего в качестве замены ушедшему в «ПСЖ» Неймару.

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