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Bild: «Боруссия» Дортмунд обсудит с «Барселоной» продажу Усмана Дембеле за 100 миллионов евро

Bild: «Боруссия» обсудит с «Барселоной» продажу Дембеле за 100 миллионов евро
Eurosport

1 час назад

У немцев проснулся вкус к деньгам, которые появились у каталонцев после продажи Неймара.

Представители дортмундской «Боруссии» обсудят с «Барселоной» продажу Дембеле. Каталонцы договорились с игроком об условиях личного контракта и ждут одобрения сделки со стороны немецкого клуба.

«Боруссия» не готова была отпустить Дембеле за 80 млн евро, но подумает, если испанцы накинут еще 20 млн евро, сообщает Bild.

  • В сезоне-2016/17 Дембеле забил 6 голов и выполнил 12 ассистов в 32 матчах.
  • Француз был признан лучшим молодым игроком чемпионата Германии.
  • Transfermarkt оценивает Дембеле, которого «Боруссия» купила летом 2016 года у «Ренна» за 15 млн евро, в 33 млн.
  • «Барселона» рассматривает 20-летнего нападающего в качестве замены ушедшему в «ПСЖ» Неймару.
  • Новости футбольного трансферного рынка.

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