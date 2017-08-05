Агент игрока дортмундской «Боруссии» Мора: «Эмре достиг соглашения с «Интером»

Полузащитник «Боруссии» и сборной Турции Эмре Мор продолжит карьеру в «нерадзурри».

«Мы достигли соглашения с «Интером». Что касается слухов о «Наполи», то, по правде говоря, со стороны этого клуба никакого интереса не было», – заявил агент футболиста Муззи Оскан Area Napoli.

Ранее итальянский инсайдер Джанлука ди Марцио сообщал, что «Интер» возьмет Мора в аренду за 2 млн евро с правом выкупа за 10 млн евро. В ближайшее время турок пройдет медобследование.

Ранее Мор признался, что мечтает выступать за «Реал».

Мор провел 19 матчей за «Боруссию» в сезоне-2016/17 и забил один мяч. На его счету 12 игр и один гол за сборную Турции.

24 июля футболист отпраздновал 20-летие.

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