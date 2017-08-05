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Агент игрока дортмундской «Боруссии» Мора: «Эмре достиг соглашения с «Интером»

Агент Мора: «Эмре достиг соглашения с «Интером»
Eurosport

1 час назад

Турок попытается сыграть в Милане результативнее, чем в Дортмунде.

Полузащитник «Боруссии» и сборной Турции Эмре Мор продолжит карьеру в «нерадзурри».

«Мы достигли соглашения с «Интером». Что касается слухов о «Наполи», то, по правде говоря, со стороны этого клуба никакого интереса не было», – заявил агент футболиста Муззи Оскан Area Napoli.

Ранее итальянский инсайдер Джанлука ди Марцио сообщал, что «Интер» возьмет Мора в аренду за 2 млн евро с правом выкупа за 10 млн евро. В ближайшее время турок пройдет медобследование.

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