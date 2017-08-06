Пьер-Эмерик Обамеянг: «Я остаюсь в «Боруссии»

«Никто не может сказать, что сулит ему будущее. Я действительно провел встречу с «Боруссией» перед отпуском. Я высказал свои мысли, сказал, что готов попробовать что-то новое. Я был предельно честен с Михаэлем Цорком и Хансом-Йоахимом Ватцке.

Но ни один клуб, который хотел меня приобрести, не смог осуществить трансфер. Поэтому я остаюсь в «Боруссии». Меня это очень радует: в Дортмунде я чувствую себя как дома.

Китай? Безусловно, такой вариант был. Они предложили большие деньги, и это вполне нормально, что я задумался. Многие люди скажут, что я бы не поехал в Китай, ведь в футбольном плане это шаг назад.

Любой бы игрок хотя бы рассмотрел предложение. Но дела в китайском футболе пока ведутся не так профессионально, как в Европе. Поэтому для меня ответ был очевидным», – сказал Обамеянг Welt am Sonntag.

В сезоне-2016/17 Пьер-Эмерик стал лучшим бомбардиром Бундеслиги с 31 мячом.

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