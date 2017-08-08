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Bild: «Бавария» хочет переманить скаута дортмундской «Боруссии»
Мюнхенцам надоело перекупать у «шмелей» только игроков.
«Бавария» продолжает поиски нового технического директора: должность стала вакантной после ухода Михаэля Решке в «Штутгарт». По информации Bild, мюнхенцам интересен Свен Мислинтат – скаут «Боруссии», заработавший мощную репутацию в Бундеслиге.
- Мислинтат нашел для «Дортмунда» Роберта Левандовского, Пьер-Эмерика Обамейянга, Эмре Мора, Усмана Дембеле и Кристиана Пулишича.
- Контракт 44-летнего скаута действует до июня 2019 года.
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