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Bild: «Бавария» хочет переманить скаута дортмундской «Боруссии»

Bild: «Бавария» хочет переманить скаута «Боруссии»
Eurosport

1 час назад

Мюнхенцам надоело перекупать у «шмелей» только игроков.

«Бавария» продолжает поиски нового технического директора: должность стала вакантной после ухода Михаэля Решке в «Штутгарт». По информации Bild, мюнхенцам интересен Свен Мислинтат – скаут «Боруссии», заработавший мощную репутацию в Бундеслиге.

  • Мислинтат нашел для «Дортмунда» Роберта Левандовского, Пьер-Эмерика Обамейянга, Эмре Мора, Усмана Дембеле и Кристиана Пулишича.
  • Контракт 44-летнего скаута действует до июня 2019 года.

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