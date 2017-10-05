Юпп Хайнкес: «Меня попросили возглавить «Баварию» до лета 2018 года. Мы обсудили многие аспекты»

«Ясности пока нет. Я должен предварительно все проанализировать. С моего ухода из «Баварии» прошло 4,5 года. Футбол изменился.

Меня попросили возглавить команду на период до лета 2018 года. Мы обсудили многие аспекты», – приводит слова Хайнкеса RP Online.

Исполняющим обязанности тренера «Баварии» с момента увольнения Анчелотти является Вилли Саньоль.

Медиа писали об интересе мюнхенцев к кандиатуре Томаса Тухеля, Луи ван Гала, Юлиана Нагельсманна и Юппа Хайнкеса.

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