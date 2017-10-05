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Юпп Хайнкес: «Меня попросили возглавить «Баварию» до лета 2018 года. Мы обсудили многие аспекты»
Ему предложили место в клубе, но согласия он не дал.
«Ясности пока нет. Я должен предварительно все проанализировать. С моего ухода из «Баварии» прошло 4,5 года. Футбол изменился.
Меня попросили возглавить команду на период до лета 2018 года. Мы обсудили многие аспекты», – приводит слова Хайнкеса RP Online.
- Исполняющим обязанности тренера «Баварии» с момента увольнения Анчелотти является Вилли Саньоль.
- Медиа писали об интересе мюнхенцев к кандиатуре Томаса Тухеля, Луи ван Гала, Юлиана Нагельсманна и Юппа Хайнкеса.
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