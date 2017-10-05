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Руднев завершил карьеру в 29 из-за жены, страдающей психическим расстройством после выкидыша

Руднев завершил карьеру в 29 из-за жены, страдающей психическим расстройством после выкидыша
Eurosport

Вчера в 22:47Обновлено Вчера в 01:09

В семье латвийского форварда несчастье.

Стала известна причина завершения карьеры нападающим «Кёльна» Артемом Рудневым. 29-летний форвард объявил об уходе из спорта в конце сентября 2017 года.

По информации Sportowe Fakty, причиной решения Руднева стали семейные проблемы. Игрок хочет сосредоточиться на троих детях из-за того, что его жена с 2015 года проходит психическое лечение после выкидыша.

  • В 2015 году Руднев попал в больницу после ссоры, в результате которой супруга укусила его за язык.
  • Руднев переехал в Германию в 2012 году, где выступал за «Гамбург» (2012 – 2016), «Ганновер» (2014, аренда) и «Кёльн» (2016 – 2017).
  • Артем не выходил на поле с мая 2017 года. Его контракт был рассчитан до 2019 года.

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