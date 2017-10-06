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72-летний Юпп Хайнкес возглавил «Баварию» до конца сезона

72-летний Хайнкес возглавил «Баварию» до конца сезона
Eurosport

22 ч. назад

Теперь официально.

«Бавария» объявила о назначении Юппа Хайнкеса на пост главного тренера команды. Контракт с 72-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2017/18. К исполнению обязанностей Хайнкес приступит 9 октября.

«Юппа и «Баварию» связывают огромное доверие. Мы счастливы, что Юпп возглавит команду. Он идеальный тренер для «Баварии» в данный момент», – заявил председатель правления мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге.

  • Хайнкес возглавлял «Баварию» в 1987 – 1991, 2009 (и.о.) и 2011 – 2013 годах.
  • В сезоне-2012/13 Юпп оформил золотой требл с мюнхенцами (Бундеслига, Кубок Германии, Лига чемпионов), после чего завершил карьеру.

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