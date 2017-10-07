Welt: голкипер «Баварии» Мануэль Нойер может пропустить полгода из-за проблем со стопой

«Бавария» рискует потерять Мануэля Нойера на срок до полугода. Голкиперу была сделана операция на стопе, но восстановление займет больше времени.

«Операция была произведена из-за проблемы внутри самой стопы. Восстановление может занять до полугода. Я буду готов к финалу Лиги чемпионов», – заявил Мануэль в эфире немецкого ТВ.

Последний раз Нойер выходил на поле 16 сентября в матче четвертого тура Бундеслиги против «Майнца».

В отсутствии Мануэля ворота «Баварии» защищает Свен Ульрайх.

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