Карло Анчелотти: «Из «Реала» меня уволили за хорошие отношения с игроками, из «Баварии» – за плохие»

Карло Анчелотти нашел долю иронии в своем увольнении из «Баварии».

«Я не знаю, правильный ли у меня подход к работе. Когда я уходил из «Реала», руководство сказало мне, что я слишком сблизился с футболистами. Из «Баварии» меня уволили, потому что у меня, по их словам, сложились плохие отношения с командой.

Я просто хочу строить нормальные отношения с людьми», – цитирует Анчелотти Football Italia.

«Бавария» впервые за 72 года сменила главного тренера в начале сезона.

Ранее Анчелотти заявил, что не возьмется за новую работу в ближайшие 10 месяцев.

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