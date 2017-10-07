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Карло Анчелотти: «Из «Реала» меня уволили за хорошие отношения с игроками, из «Баварии» – за плохие»
58-летнему специалисту нужно найти баланс в работе с футболистами.
Карло Анчелотти нашел долю иронии в своем увольнении из «Баварии».
«Я не знаю, правильный ли у меня подход к работе. Когда я уходил из «Реала», руководство сказало мне, что я слишком сблизился с футболистами. Из «Баварии» меня уволили, потому что у меня, по их словам, сложились плохие отношения с командой.
Я просто хочу строить нормальные отношения с людьми», – цитирует Анчелотти Football Italia.
- «Бавария» впервые за 72 года сменила главного тренера в начале сезона.
- Ранее Анчелотти заявил, что не возьмется за новую работу в ближайшие 10 месяцев.
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