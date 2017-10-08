Главный тренер «Боруссии» Питер Бош: «Сначала Неймар, недалек день, когда игрока купят за миллиард»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» предвосхитил ситуацию, при которой выплата за игрока достигнет 1 млрд евро.

«Сначала Неймар за 222 млн евро. Думаю, недалек тот день, когда игрока купят за 1 млрд евро», – заявил Бош Goal.

«ПСЖ» так хотел Неймара, что летом заплатил за него «Барселоне» 222 млн евро.

Ранее трансферный рекорд принадлежал полузащитнику «МЮ» Полю Погба, которого манки приобрели за 105 млн евро у «Ювентуса».

Бош возглавляет «Боруссию» с лета 2017 года.

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