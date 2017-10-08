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Главный тренер «Боруссии» Питер Бош: «Сначала Неймар, недалек день, когда игрока купят за миллиард»

Бош: «Сначала Неймар, недалек день, когда игрока купят за миллиард евро»
Eurosport

14 ч. назад

Голландец никак не смирится с данностью.

Главный тренер дортмундской «Боруссии» предвосхитил ситуацию, при которой выплата за игрока достигнет 1 млрд евро.

«Сначала Неймар за 222 млн евро. Думаю, недалек тот день, когда игрока купят за 1 млрд евро», – заявил Бош Goal.

  • «ПСЖ» так хотел Неймара, что летом заплатил за него «Барселоне» 222 млн евро.
  • Ранее трансферный рекорд принадлежал полузащитнику «МЮ» Полю Погба, которого манки приобрели за 105 млн евро у «Ювентуса».
  • Бош возглавляет «Боруссию» с лета 2017 года.

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