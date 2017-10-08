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Главный тренер «Боруссии» Питер Бош: «Сначала Неймар, недалек день, когда игрока купят за миллиард»
Голландец никак не смирится с данностью.
Главный тренер дортмундской «Боруссии» предвосхитил ситуацию, при которой выплата за игрока достигнет 1 млрд евро.
«Сначала Неймар за 222 млн евро. Думаю, недалек тот день, когда игрока купят за 1 млрд евро», – заявил Бош Goal.
- «ПСЖ» так хотел Неймара, что летом заплатил за него «Барселоне» 222 млн евро.
- Ранее трансферный рекорд принадлежал полузащитнику «МЮ» Полю Погба, которого манки приобрели за 105 млн евро у «Ювентуса».
- Бош возглавляет «Боруссию» с лета 2017 года.
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