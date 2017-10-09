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Diario Gol: Хамес Родригес хочет вернуться в «Реал» из «Баварии» из-за отставки Карло Анчелотти

Diario Gol: Хамес хочет вернуться в «Реал» из «Баварии» из-за отставки Анчелотти
Eurosport

13 ч. назадОбновлено 12 ч. назад

А еще из-за местного климата, немецкого стиля игры и чувства одиночества.

Колумбийский полузащитник хочет досрочно завершить аренду в «Баварии» и вернуться на «Сантьяго Бернабеу». Колумбийцу не понравились ни обстановка в мюнхенском клубе, ни немецкий стиль игры, ни холодный климат Германии.

Окончательно добила Хамеса отставка Карло Анчелотти. Итальянец служил для Родригеса опорой в клубе, несмотря на проблемы с игровым временем, а теперь позиции футболиста окончательно пошатнулось. Из-за недавнего разрыва с женой и ухода Анчелотти Хамес чувствует себя в Мюнхене одиноким и покинутым.

Как стало известно Diario Gol, форвард хочет вернуться в «Реал», хотя его аренда рассчитана еще на 21 месяц, а следующим летом он вновь попытает счастье в другом клубе.

  • Хамес провел 5 матчей за «Баварию», отметился голом и голевой передачей.

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