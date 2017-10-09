Юпп Хайнкес: «Моя собака лаем убедила меня вернуться в «Баварию»

Новый главный тренер «Баварии» рассказал на пресс-конференции, что подвигло его тряхнуть стариной и возобновить карьеру.

«Дочь и жена помогали мне советами. А затем моя собака Кандо пролаяла дважды, и тогда решение было принято», – заявил Хайнкес.

6 октября Хайнкес подписал контракт с «Баварией» до конца сезона.

72-летний специалист не тренировал с 2013 года, когда привел «Баварию» к золотому треблу (Бундеслига, Кубок Германии и Лига чемпионов).

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