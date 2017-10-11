Огнем и мячом. Защитник сборной ГДР, который спас людей от пожара ценой футбола

Раннее утро 29 сентября 1971 года. Вместо подготовки к матчу Кубка УЕФА против ПСВ защитник немецкого «Халлешера» Клаус Урбанчик лежит на земле – отель, в котором остановилась его команда, горит. «Резус-фактор положительный!» – прокричал футболист фельдшерам. Эти слова спасли его жизнь.

Клаус играл в системе «Халлешера» с восьми лет. Парень пробовался в нападении и полузащите, а освоился на правом фланге обороны. Получалось неплохо, но из-за посредственных результатов команды на Урбанчика не обращали внимания серьезные клубы.

Все изменилось в июне 63-го, когда на центральном стадионе Лейпцига сборная ГДР принимала англичан. Немцы проиграли, но Урбанчик не позволил соперникам ничего создать на правом фланге. На следующее утро его фамилия красовалась во всех английских газетах – пораженные журналисты называли Клауса одним из сильнейших фулбеков мира.

Футболисту полетели выгодные предложения от топ-клубов, тренер сборной советовал двигаться дальше, но 23-летний Урбанчик не покинул родные места: «Я ужасно горд, что всю карьеру провел в одной команде». На Олимпиаду-1964 он поехал капитаном, завоевал бронзу и получил звание лучшего спортсмена года в Германии.

Относительный успех на клубном уровне пришел, когда Клаусу было 30. «Халлешер» закончил сезон-1970/71 на третьем месте в Оберлиге (чемпионате ГДР) и во второй раз в истории квалифицировался в еврокубки. В первом раунде Кубка УЕФА немецкий клуб попал на ПСВ. Голландцы были однозначными фаворитами: в предыдущем сезоне играли в полуфинале Кубка обладателей кубков против мадридского «Реала». Урбанчика и его партнеров мало волновал этот факт, поэтому из Германии ПСВ уехал с нулевой ничьей.

Ответный матч так и не состоялся. Гости приехали в Эйндховен за три дня до встречи и остановились в отеле Silbernes Seepferdchen – прямо напротив железнодорожного вокзала. В день игры в 5:30 утра тревогу забил водитель проезжавшего автобуса. Мужчина увидел густой дым из первого этажа гостиницы и вызвал пожарных. Отель принимал посетителей еще с 1909 года, конструкция здания устарела. Во многих номерах лежали деревянные полы, поэтому огонь быстро распространился по всей площади строения. В ловушку попали 86 гостей, 15 из которых – футболисты «Халлешера».

Урбанчик одним из первых заметил огонь, причина которого так и осталась загадкой. Он проснулся от звона разбитого окна, бросился в объятый пламенем коридор и начал будить постояльцев. Лестничная клетка превратилась в портал в ад, поэтому люди выпрыгивали из окон второго и третьего этажей. Клаус и резервный вратарь Фолькер Яни оставались в горящем отеле дольше всех. Храбрецы помогали выбраться другим и выпрыгнули из окон среди последних.

На земле корчились от боли люди, окруженные спасателями. 20-летний полузащитник Эрхард Мозерт, который вообще не должен был ехать в Голландию из-за ангины, сломал пять костей. 11 человек лежали неподвижно: среди фатально приземлившихся был и 21-летний нападающий Вольфганг Хоффман.

«Это были минуты, которые казались часами», – вспоминает Клаус. Урбанчик приземлился прямо на осколки стекла и помимо ожогов и порезов серьезно повредил правую ногу. Футболиста отвезли в больницу, сделали переливание крови и ампутировали часть ноги. Полностью пожар потушили только через два часа. Жители Эйндховена открыли двери домов для уцелевших гостей и нашли друзей на долгие годы: многие до сих пор общаются семьями.

После трагического инцидента в европейских отелях и ресторанах установили строгие правила пожарной безопасности. В гостинице Эйндховена отсутствовали план эвакуации и защита от быстрого распространения огня.

«Халлешер» снялся с турнира и сыграл с ПСВ только через 35 лет. Главный тренер голландцев привез команду в Германию в 2006-м, чтобы почтить память жертв. Он ведь тоже причастен к той грустной истории – в начале 70-х Гус Хиддинк играл за «Эйндховен».

После матча голландский коуч вручил футболку старому знакомому: Урбанчик остался в родном клубе скаутом. Сейчас Клаусу 77, но случившееся в Эйндховене он до сих пор отчетливо помнит: «Такие события никогда не забываются».

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