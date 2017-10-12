Юппа джаз. Как Юпп Хайнкес разжигал «Баварию»

Глава 1. 1987-1991

Зачем пришел: Удо Латтек выиграл с «Баварией» Бундеслигу три раза подряд, но в сезоне-1986/87 проиграл «Порту» в финале Кубка европейских чемпионов. Латтека попросили на выход, а на его место позвали 42-летнего Хайнкеса. За плечами Юпп уже имел восемь лет в тренерском кресле «Мёнхенгладбаха» и финал Кубка УЕФА-1980.

Кого привел: Хайнкес привел в Мюнхен футболистов, которые позже стали легендарными. Юпп реанимировал карьеру Марка Хьюза, который мучился в «Барселоне». «Бавария» арендовала валлийца на сезон и настолько верила в него, что позволяла невообразимое: 11 ноября 1987-го Хьюз отбегал за сборную Уэльса матч в Чехии, быстренько вернулся в Германию и вышел на замену в игре против гладбахской «Боруссии».

Хайнкес хотел быстрого футбола, поэтому при нем в команду часто приходили молодые парни. Из «Боруссии» Юпп притащил Штефана Эффенберга, в Берлине нашел Кристиана Циге, у «Нюрнберга» урвал Штефана Ройтера, а «Кёльн» лишил Юргена Колера. В момент трансфера самым возрастным из этой компашки был Колер (23 года).

Чего добился: Первый год по меркам «Баварии» Юпп провалил. Второе место в чемпионате (четыре очка до «Вердера») и вылет в четвертьфинале Кубка европейских чемпионов от «Аякса» – не на такие результаты надеялось руководство. По итогам двух следующих сезонов салатница уезжала в Мюнхен, но в еврокубках серьезный успех так и не пришел.

Ближе всего к триумфу Хайнкес приблизился в 1990 году. В ответном полуфинальном матче Кубка европейских чемпионов «Бавария» билась с «Црвеной Звездой». Игра катилась к дополнительному времени, но на последней минуте второго тайма защитник мюнхенцев нарисовал автогол – югославы вышли в финал и выиграли турнир.

Почему ушел: Терпение боссов лопнуло в октябре 91-го. На тот момент «Бавария» выиграла только четыре игры чемпионата из 12. «То увольнение – самое болезненное. Да, дела шли не очень, но все бы обошлось», – рассказывал тренер в интервью Der Spiegel.

По ходу сезона с командой поработали еще два коуча, но результата не принесли: «Бавария» финишировала в Бундеслиге лишь 10-й. Позже Ули Хёнесс признал, что увольнение Хайнкеса – самая большая ошибка в его карьере.

Глава 2. 2009

Зачем пришел: Юрген Клинсманн неплохо смотрелся в сборной Германии, но в «Баварии» Йоахим Лёв ему уже не помогал. Под руководством бывшего нападающего «Мюнхен» не показывал чемпионской игры и за пять туров до конца чемпионата шел третьим.

Причины слабых показателей раскрыл Филипп Лам: «Эксперимент с Клинсманном оказался провалом. Мы в основном работали в зале над физикой, он не слишком углублялся в тактику. Игроки сами собирались перед матчами и обсуждали, как будут играть. Уже через два месяца мы поняли, что из этого не выйдет ничего хорошего». Похожий сценарий сложился во время работы Карло Анчелотти. Игроки не доверяли методам итальянца и занимались отдельно.

Спасать ситуацию позвали 63-летнего Хайнкеса. Назначение казалось странным: тренер больше двух лет сидел без дела, а с последнего места работы («Гладбах») ушел из-за 14-матчевой серии без побед. Мюнхенцы поставили на опыт спеца и не прогадали.

Чего добился: Голодный до футбола Юпп мощно вернулся в Мюнхен и вытащил сезон. «Бавария» одолела гладбахскую «Боруссию», «Энерги», «Байер» и скатала вничью с «Хоффенхаймом». Перед последним туром Бундеслиги команда забралась на второе место и даже претендовала на чемпионство в случае проигрыша «Вольфсбурга». Баварцы победили «Штутгарт», но и «волки» не оступились – в итоге Хайнкес не добрал до чемпионского показателя всего два очка и напрямую вывел команду в ЛЧ.

Почему ушел: Юпп выполнил работу и почувствовал, что еще не сказал последнего слова в карьере. Тренер принял новый вызов и отправился строить «Байер». «Бавария» же загребла Луи ван Гала, который еще не надоедал философией.

Глава 3. 2011-2013

Зачем пришел: «Леверкузен» закончил чемпионат Германии-2010/11 на втором месте, опередив «Баварию» на три очка. Хайнкес щелкнул по носу мюнхенцам, которые сделали вид, что не заметили, и пригласили тренера в третий раз. На счастье.

Кого привел: За два года «Бавария» оформила 13 трансферов, но главные покупки провернула сразу после прихода Хайнкеса. «Шальке» выслали 30 миллионов евро за сверхперспективного Мануэля Нойера, а «Манчестер Сити» отправили 13,5 миллионов за Джерома Боатенга, который отбегал в Англии посредственный сезон. Оба персонажа выросли в лучших игроков мира и до сих пор приносят пользу «Баварии».

Чего добился: Первый год контракта ушел на раскачку. Во всех турнирах «Бавария» финишировала второй: в Германии попала под незамыленный «Дортмунд» Клоппа, а в домашнем финале ЛЧ уступила «Челси». Сезон-2012/13 команда отыграла на запредельной мощи, уделала на всех фронтах «Боруссию», завоевала требл и установила длинный список рекордов.

Почему ушел: «Еще перед началом сезона я сказал, что, скорее всего, в июне 2013-го очередная глава в моей жизни закончится. Я обсуждал этот вопрос с женой, она всерьез устала от моей профессии. Но если бы «Бавария» не нашла адекватной замены, я бы остался», – объяснил Юпп после ухода.

Хайнкес задрал планку настолько высоко, что ни Хосеп Гвардиола, ни Карло Анчелотти не оправдали ожиданий. Юппу уже 72, но он в состоянии справиться с тем, что породил: «Возраст – это цифра, и ничего больше. Я чувствую себя молодым и хочу сделать команду, в которой на первом месте будет взаимоуважение и сплоченность». Дедуля четко знает, какие кнопочки нажать, чтобы вывести настройки на максимум – скоро машина опять наберет скорость.

Другие тексты Ильи Яшинина о немецком футболе:

Огнем и мячом. Защитник сборной ГДР, который спас людей от пожара ценой футбола

Хранители. Почему на футбольных стадионах Германии не видно полицейских

Устали искать тексты на Eurosport.ru? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами