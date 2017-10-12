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Форвард «Баварии» Томас Мюллер: «Мы не должны делать из Карло Анчелотти козла отпущения»
Нападающий не верит в космическое преображение мюнхенцев.
«Мы должны реально смотреть на вещи и не делать из Анчелотти козла отпущения. Большая часть наших неудач зависела от игроков, которые не проявили себя на поле должным образом.
Сейчас нужно аккуратно ставить новые задачи. С уходом Карло мы не станем вдруг демонстрировать какой-то космический футбол. Будут матчи, за которые фанаты нас раскритикуют», – приводит Goal слова Мюллера.
- Анчелотти покинул «Баварию» после крупного поражение от «ПСЖ» (0:3) на групповом этапе Лиги чемпионов.
- 58-летний немец отработал в Мюнхене чуть больше года.
- После 7 туров «Бавария» проигрывает лидирующей в Бундеслиге дортмундской «Боруссии» 5 очков.
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