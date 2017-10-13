Роберт Левандовский: «Успех «Баварии» для меня важнее, чем «Золотой мяч»

Роберт Левандовский рассказал о приоритетах в карьере и отношении к «Золотому мячу».

«Я не понимаю, почему некоторые игроки занимают 50-е, 25-е или 5-е место. Важны только первые три места. Поэтому в прошлом году я был немного шокирован. Когда ты играешь за «Баварию», доходишь до полуфинала Лиги чемпионов, забиваешь множество мячей в Бундеслиге и занимаешь второе место в гонке бомбардиров Лиги чемпионов. Не знаю, на каком я должен был быть месте, но это выглядело забавно.

Я бы не сказал, что «Золотой мяч» важен для меня. Успех в «Баварии» намного важнее, особенно в Лиге чемпионов. Если мы доберемся до финала и выиграем Бундеслигу, мы сможем обсудить это», – заявил Левандовский ESPN.

В 2016 году Левандовский занял в голосовании за «Золотой мяч» 16-е место.

В 2017-м поляк снова претендует на звание лучшего игрока планеты.

Роберт занял второе место в списке бомбардиров Бундеслиги сезона-2016/17 и обновил рекорд отборочных турниров Европы (16 голов).

На счету Левандовского 12 голов в в 11 матчах сезона-2017/18.

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