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Арьен Роббен: «Назначение Юппа Хайнкеса стало большим сюрпризом»
Игроки «Баварии» не подозревали, кто возглавит команду после Карло Анчелотти.
«Я находился в Голландии, и местные медиа были полны спекуляций на тему нового главного тренера «Баварии».
Но никто из них не упоминал имя Хайнкеса. Его назначение стало большим сюрпризом для меня, но это приятный сюрприз. Я действительно счастлив, что он вернулся», – цитирует Роббена Goal.
- 72-летний специалист сменил на посту главного тренера «Баварии» итальянца Карло Анчелотти, подписав контракт до лета 2018 года.
- Хайнкес вернулся в мюнхенский клуб во второй раз.
- При нем команда выиграла требл в сезоне-2012/13.
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