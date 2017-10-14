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Арьен Роббен: «Назначение Юппа Хайнкеса стало большим сюрпризом»

Роббен: «Назначение Хайнкеса стало большим сюрпризом»
Eurosport

37 мин. назадОбновлено 18 мин. назад

Игроки «Баварии» не подозревали, кто возглавит команду после Карло Анчелотти.

«Я находился в Голландии, и местные медиа были полны спекуляций на тему нового главного тренера «Баварии».

Но никто из них не упоминал имя Хайнкеса. Его назначение стало большим сюрпризом для меня, но это приятный сюрприз. Я действительно счастлив, что он вернулся», – цитирует Роббена Goal.

  • 72-летний специалист сменил на посту главного тренера «Баварии» итальянца Карло Анчелотти, подписав контракт до лета 2018 года.
  • Хайнкес вернулся в мюнхенский клуб во второй раз.
  • При нем команда выиграла требл в сезоне-2012/13.

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