Eurosport

Божья коровка с интересом посмотрела на матч «Байера» и «Вольфсбурга»

Божья коровка с интересом посмотрела на матч «Байера» и «Вольфсбурга»
Eurosport

1 час назад

Игры Бундеслиги смотрят не только люди, но и насекомые.

Участники матча чемпионата Германии между «Байером» и «Вольфсбургом» столкнулись с природой.

На 48-й минуте голкипер «волков» Кун Кастельс поймал мяч после навеса с фланга, выбил его в спину убегающему Джонатану Та, но сразу схватил отскок в перчатки. Затем вратарь спокойно начал атаку, но в это время по основной трансляционной камере поползла божья коровка.

После визита божьей коровки Аларио и Блашчиковский забили еще по мячу.

  • «Байер» с «Вольфсбургом» сыграли вничью – 2:2.
  • Леверкузенский клуб занимает 12-е место, «волки» – 14-е.

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