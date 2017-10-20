«Боруссия» Дортмунд продлила контракт с Романом Бюрки до 2021 года

Голкипер дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки переподписал соглашение с клубом, которое рассчитано до 2021 года.

«Очень рад, что «Боруссия» поверила в меня, особенно в это непростое время. Горд и невероятно счастлив быть вратарем этой прекрасной команды, ради которой я отдаюсь без остатка», – сообщил Бюрки.

Бюрки выступает за «Боруссию» с 2015 года.

На счету 26-летнего швейцарца 6 сухих матчей в сезоне-2017/18.

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