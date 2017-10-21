За сезон-2016/17 «Бавария» заработала рекордные 640 миллионов евро

«Бавария» обнародовала финансовые показатели за сезон-2016/17. Мюнхенцы достигли наилучших цифр по доходам за всю историю клуба – 640 млн евро. Чистая прибыль команды после вычета налогов составила 39 млн евро.

«Поражение в четвертьфинале Лиги чемпионов от «Реала» и в финале Кубка Германии обошлись нам в 25 млн евро. Тем не менее мы прогрессируем и финансово остаемся в числе топ-клубов Европы», – заявил финансовый директор мюнхенцев Ян-Кристиан Дрезен.

В сезоне-2016/17 «Бавария» выиграла чемпионат Германии.

В чемпионате-2017/18 клуб идет вторым в чемпионате, отставая от «Боруссии» на 2 очка.

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