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Форвард «Баварии» Томас Мюллер вылетел на 3 недели

Мюллер вылетел на 3 недели
Eurosport

38 мин. назад

Четвертая серьезная потеря чемпионов Германии.

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прошел медобследование по поводу полученной во встрече с «Гамбургом» травмы. Футболист сменил Хамеса Родригеса в перерыве, но уже на 55-й минуте ему потребовалась обратная замена.

Врачи выявили у Мюллера травму задней поверхности бедра. На восстановление у 28-летнего футболиста уйдут три недели.

  • Помимо Мюллера в лазарете мюнхенского клуба обитают Мануэль Нойер, Матс Хуммельс и Франк Рибери.
  • После 9 туров «Бавария» делит первое место с «Боруссией» (по 20 очков).

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