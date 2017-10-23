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Форвард «Баварии» Томас Мюллер вылетел на 3 недели
Четвертая серьезная потеря чемпионов Германии.
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прошел медобследование по поводу полученной во встрече с «Гамбургом» травмы. Футболист сменил Хамеса Родригеса в перерыве, но уже на 55-й минуте ему потребовалась обратная замена.
Врачи выявили у Мюллера травму задней поверхности бедра. На восстановление у 28-летнего футболиста уйдут три недели.
- Помимо Мюллера в лазарете мюнхенского клуба обитают Мануэль Нойер, Матс Хуммельс и Франк Рибери.
- После 9 туров «Бавария» делит первое место с «Боруссией» (по 20 очков).
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