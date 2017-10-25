31-летняя звезда легкой атлетики Усейн Болт уверен – он пробьется в сборную Ямайки по футболу.

«Это моя личная цель. И меня не волнует, что думают остальные. Я не собираюсь лгать себе», – заявил спринтер.

Гендиректор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке готов принять атлета в клубе: «На этой неделе я встречусь с боссом Puma Бьорном Гульденом, и сотрудничество с Болтом станет одной из тем для обсуждения».

«Боруссия» и Болт спонсируются компанией Puma, что делает сделку более реальной.

Болт – обладатель восьми золотых олимпийских медалей. В последнем забеге на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне он не финишировал из-за травмы.

Летом 2017-го травма помешала ему сыграть в благотворительном матче за «Манчестер Юнайтед».

В прошлом году Болт уже тренировался с «Боруссией».

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