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Дортмундская «Боруссия» планирует подписать контракт с Усэйном Болтом

«Боруссия» планирует подписать Болта
Eurosport

49 мин. назадИзменено 2 мин. назад

Атлет хочет прокачать футбольные скиллы до уровня сборной Ямайки.

31-летняя звезда легкой атлетики Усейн Болт уверен – он пробьется в сборную Ямайки по футболу.

«Это моя личная цель. И меня не волнует, что думают остальные. Я не собираюсь лгать себе», – заявил спринтер.

Гендиректор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке готов принять атлета в клубе: «На этой неделе я встречусь с боссом Puma Бьорном Гульденом, и сотрудничество с Болтом станет одной из тем для обсуждения».

«Боруссия» и Болт спонсируются компанией Puma, что делает сделку более реальной.

  • Болт – обладатель восьми золотых олимпийских медалей. В последнем забеге на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне он не финишировал из-за травмы.
  • Летом 2017-го травма помешала ему сыграть в благотворительном матче за «Манчестер Юнайтед».
  • В прошлом году Болт уже тренировался с «Боруссией».

Таблица чемпионата Германии, которая докажет, что «Боруссии» нужно быстрее набирать очки

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