Марко Ройс – о возможной смене клуба: «Мне скоро 30, и это последний шанс попробовать что-то новое»

Полузащитник «Боруссии» Марко Ройс признался, что может сменить клуб по истечении контракта в 2019 году.

«Ко мне проявляют интерес четыре-пять иностранных клубов. 31 мая 2019 года мне исполнится 30 лет. Это будет мой последний большой контракт и последняя возможность попробовать что-то новое.

Буду честен: я не знаю, где окажусь. На настоящий момент я счастлив в Дортмунде и не думаю о том, что произойдет после 2019 года. Но, разумеется, время придет, и тогда я сяду и спокойно приму решение», – сказал Ройс немецкому GQ.

В число претендентов на Ройса входят «МЮ» и «Арсенал».

Ройс перешел в «Боруссию» летом 2012 года, выиграл Кубок и 2 Суперкубка Германии, провел 189 матчей и забил 89 голов.

В конце сезона-2016/17 Ройс порвал крестообразные связки. Его возвращение намечено на март 2018 года.

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