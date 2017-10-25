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Рафаэл Геррейру забил с лета пяткой божественный гол, у которого лишь один недостаток
Он был забит на тренировке, а не в официальном матче.
Защитник «Боруссии» Рафаэл Геррейру стал автором шедеврального гола во время тренировки дортмундской команды.
23-летний португалец развернулся в прыжке и пробил по летящему мячу в пяткой.
Теперь Геррейру должен повторить шедевр в официальном матче, как это недавно удалось Криштиану Роналду в ролике FIFA 18.
- 27 октября «Боруссия» поедет в гости к «Ганноверу» в рамках десятого тура Бундеслиги.
- 24 октября Геррейру провел первый матч в сезоне-2017/18. Португалец вышел на замену в кубковой игре с «Магдебургом» (5:0).
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