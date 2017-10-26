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AS: «Реал» начал переговоры с «Баварией» о трансфере Роберта Левандовского

AS: «Реал» начал переговоры с «Баварией» о трансфере Левандовского
Eurosport

46 мин. назад

Польский форвард не против сменить клуб.

Левандовский разочарован в трансферной политике мюнхенцев и намерен сменить «Баварию» на команду, которая способна выиграть Лигу чемпионов.

Ка сообщает AS, поляк хотел бы перейти в «Реал», который уже начал переговоры с «Баварией» по поводу трансфера форварда.

  • Левандовский выступает за «Баварию» с лета 2014 года, контракт игрока с мюнхенцами истекает в 2021 году.
  • Transfermarkt оценивает нападающего в 80 миллионов евро.
  • Левандовский провел за «Баварию» 162 матча во всех турнирах и забил 123 мяча.

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