«Видаль не брал в руки бутылок». Полузащитник «Баварии» снова в эпицентре пьяной драки

Инцидент произошел в ночь на 17 сентября в ночном клубе Мюнхена Crown’s Club, где чилийский игрок отдыхал вместе с братом и друзьями.

В три часа ночи там началась драка, в которой принял участие Видаль и его компания, Sport1. Один из мужчин, участвовавших в потасовке, 28 сентября подал заявление в полицию. Он заявил, что получил удар бутылкой водки по голове.

Как утверждает директор ночного клуба, Видаль и его друзья к этому непричастны: «Видаль не брал в руки бутылок. Я готов подтвердить эти показания в суде».

Мюнхенская полиция подтвердила факт драки, отметив, что проводит расследование. «Бавария» информацию пока не прокомментировала.

Как утверждают знакомые Видаля, у футболиста проблемы с алкоголем.

Теща голкипера сборной Чили Клаудио Браво в начале октября рассказала, что Видаль, находясь в расположении национальной команды, до 7 утра пробыл в казино, подрался и заплатил, чтобы запись с камер стерли.

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