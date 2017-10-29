Царский баннер трибун «Байера» в адрес «Кёльна», который оценят фанаты «Охотников на приведений»

«Байер» принимал «Кёльн» в матче десятого тура чемпионата Германии. Гостей ждала в Леверкузене адская встреча.

«Аспириновые» воспользовались схожестью слов «призрак» (ghost) и «козел» (goat) и пригрозили «Кёльну» «Охотниками на козлов».

Переделано было и лого знаменитой кинофраншизы. Надпись гласит:

«Охотники на козлов» свободны для найма! Мы вернулись».

Леверкузенская команда не подвела креативных болельщиков – 2:1.

«Байер» занимает восьмое место, «Кёльн» – 18-е.

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