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Царский баннер трибун «Байера» в адрес «Кёльна», который оценят фанаты «Охотников на приведений»
«Козлы» трепещут.
«Байер» принимал «Кёльн» в матче десятого тура чемпионата Германии. Гостей ждала в Леверкузене адская встреча.
«Аспириновые» воспользовались схожестью слов «призрак» (ghost) и «козел» (goat) и пригрозили «Кёльну» «Охотниками на козлов».
Переделано было и лого знаменитой кинофраншизы. Надпись гласит:
«Охотники на козлов» свободны для найма! Мы вернулись».
- Леверкузенская команда не подвела креативных болельщиков – 2:1.
- «Байер» занимает восьмое место, «Кёльн» – 18-е.
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