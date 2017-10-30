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Немецкие хулиганы скосплеили «Лацио» и распространили стикеры Анны Франк в форме «Шальке»

Немецкие хулиганы скосплеили «Лацио» и распространили стикеры Анны Франк в форме «Шальке»
Eurosport

51 мин. назад

Спустя 70 лет у немцев и итальянцев по-прежнему много общего.

Немецкие хулиганы поддержали недавнюю акцию ультрас «Лацио». В сеть просочились стикеры с изображением Анны Франк в игровой форме «Шальке».

Фото было сделано в Дюссельдорфе, но наиболее активное участие в распространении картинки приняли хулиганы дортмундской «Боруссии». Точная связь фанатов «шмелей» с созданием стикеров не установлена.

  • 22 октября хулиганы «Лацио» расклеили стикеры с изображением Анны Франк в форме «Ромы» и надписями, что «джаллоросси» – еврейский клуб.
  • Анна Франк погибла в концлагере в возрасте 15 лет в 1945 году. Спустя несколько лет был опубликован ее дневник.

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