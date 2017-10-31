Карло Анчелотти: «Выслушаю предложения в конце сезона, когда истечет мой контракт с «Баварией»

Экс-главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал, когда приступит к работе в новом клубе.

«У меня есть время посмотреть футбол. Ищу новые варианты, но не прямо сейчас. Мой контракт с «Баварией» истекает в конце сезона – тогда я стану рассматривать предложения. Я заинтересован в серьезном проекте, где у меня будет время и спокойствие, хотя я понимаю, что подобный найти непросто.

Конечно, АПЛ – очень интересный чемпионат. Там замечательная атмосфера, хотя на стадионах в Бундеслиге тоже хорошо. Каждый день появляются какие-то слухи обо мне: Хорватия, Китай, «Эвертон», «Челси». Не расстраивайте моего друга Конте, мы с ним часто общаемся.

На самом деле, я бы возглавил любую команду. Мне нравится тренировать, и я выслушаю все предложения в конце сезона», – заявил Анчелотти The Independent.

Анчелотти был уволен из «Баварии» в конце сентября.

Руководство мюнхенцев отказалось от услуг тренера из-за неудовлетворительных результатов и конфликта с некоторыми игроками.

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