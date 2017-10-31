Getty Images

Карло Анчелотти: «Выслушаю предложения в конце сезона, когда истечет мой контракт с «Баварией»

Анчелотти: «Выслушаю предложения в конце сезона, когда истечет мой контракт с «Баварией»
Eurosport

1 час назадИзменено 59 мин. назад

Итальянец отдыхает и наслаждается футболом.

Экс-главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал, когда приступит к работе в новом клубе.

«У меня есть время посмотреть футбол. Ищу новые варианты, но не прямо сейчас. Мой контракт с «Баварией» истекает в конце сезона – тогда я стану рассматривать предложения. Я заинтересован в серьезном проекте, где у меня будет время и спокойствие, хотя я понимаю, что подобный найти непросто.

Конечно, АПЛ – очень интересный чемпионат. Там замечательная атмосфера, хотя на стадионах в Бундеслиге тоже хорошо. Каждый день появляются какие-то слухи обо мне: Хорватия, Китай, «Эвертон», «Челси». Не расстраивайте моего друга Конте, мы с ним часто общаемся.

На самом деле, я бы возглавил любую команду. Мне нравится тренировать, и я выслушаю все предложения в конце сезона», – заявил Анчелотти The Independent.

  • Анчелотти был уволен из «Баварии» в конце сентября.
  • Руководство мюнхенцев отказалось от услуг тренера из-за неудовлетворительных результатов и конфликта с некоторыми игроками.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Германии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Виннипег» устроил бадибэг «Питтсбургу»: «пингвины» пропустили 5 шайб в первом периоде

03:34
Популярные видео
«Анахайм» и «Каролина» по очереди лидировали в счете, зашвырнули 6 шайб и выявили лучшего в буллитах
 491 просмотров20 ч
Не смотри это видео. Единственный нормальный момент – защитник смачно пробил в свою же перекладину
3 876 просмотров21 ч
А еще вам может понравиться